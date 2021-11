ഡബ്ലിന്‍: സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ആരാധകരുണ്ടാകും. ചില ആരാധകര്‍ ആവേശം അണപൊട്ടുമ്പോള്‍ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള താരത്തിന് അടുത്തേക്ക് ഓടിവരും. അവിടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോ വേലിക്കെട്ടുകളോ അവര്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല.

ഇത്തരത്തില്‍ അഡിസണ്‍ വെലാന്‍ എന്ന 11-കാരി തന്റെ സൂപ്പര്‍താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഡബ്ലിനില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരേ നടന്ന 2022 ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം.

ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടുന്നതിനിടെ വെലാനെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ തടഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അവള്‍ ക്രിസ്റ്റിയാനോ എന്നു വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച താരം അവളെ അടുത്തേക്ക് വിടാന്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനോട് നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ ഓടിയെത്തിയ വെലാന് ക്രിസ്റ്റിയാനോ തന്റെ ജഴ്‌സിയൂരി നല്‍കി. അവളെ തന്നോട് ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആനന്ദക്കണ്ണീരുമായി കുഞ്ഞാരാധിക തിരിച്ചു ഗാലറിയിലെത്തി. അയര്‍ലന്‍ഡിലെ ഷെല്‍ബോണ്‍ എഫ്.സിയുടെ അണ്ടര്‍-13 താരം കൂടിയാണ് വെലാന്‍.

@Cristiano con un niño después del partido.

Cristiano le dio su camiseta a la chica fan de Irlanda después de tiempo completo. pic.twitter.com/w8ArtK6AyR — Elia M. V. (@emariahn) November 11, 2021

