ചെന്നൈ: വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ഒരു ടെന്നീസ് ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഫൈനല്‍ കളിക്കാതിരിക്കാന്‍ എതിര്‍ ടീമിന്റെ ആളുകള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ആര്‍. അശ്വിന്‍.

ഫൈനല്‍ മത്സരം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവര്‍ കളിക്കാനിറങ്ങിയാല്‍ വിരലുകള്‍ അരിഞ്ഞ് കളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും അശ്വിന്‍ പറയുന്നു.

''എനിക്ക് 14-15 വയസ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരം കളിക്കാന്‍ പോകുകയായിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകാനിറങ്ങുന്നതിനിടെ റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡില്‍ നല്ല മസിലൊക്കെയുള്ള നാലഞ്ച് പേരെത്തി. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ വന്നതാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. എന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡിലൊക്കെ ആളുകള്‍ വന്നതുകണ്ട് ഞാനും അതിശയിച്ചു. രണ്ടു പേരുടെ നടുക്കായാണ് എന്നെ ബൈക്കില്‍ ഇരുത്തിയത്, സാന്റ് വിച്ച് പോലെ. അവരെന്ന നേരെ ഒരു ചായക്കടയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടുകള്‍ക്കു സമീപവും ഇത്തരത്തില്‍ ചായക്കടകളുണ്ടാകും. അത് ചെന്നൈയിലെ ഒരു കള്‍ച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. കടയിലെ ഒരു ബെഞ്ചില്‍ എന്നെയിരുത്തി അവര്‍ ബജിയും വടയും ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തു. പേടിക്കേണ്ട, നിന്നെ സഹായിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. സമയം 3.30-4 മണിയോട് അടുത്തപ്പോള്‍ കളി തുടങ്ങാന്‍ സമയമായെന്നും പോകണമെന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അവര്‍ എതിര്‍ ടീമിന്റെ ആള്‍ക്കാരാണെന്നും ഞാന്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത് തടയാന്‍ വന്നതാണെന്നും പറയുന്നത്. ഇനി നീ കളിക്കാന്‍ പോയാല്‍ വിരലുകള്‍ അരിഞ്ഞ് കളയുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു'', അശ്വിന്‍ ഓര്‍മിച്ചു.

ക്രിക്ക് ബസിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് അശ്വിന്‍ തന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

