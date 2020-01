ഓക്ലാന്‍ഡ്: റണ്ണൊഴുകിയ ഇന്ത്യ - ന്യൂസീലന്‍ഡ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ട്വന്റി 20 മത്സരം റെക്കോഡ്ബുക്കില്‍ ഇടംനേടി. മത്സരത്തില്‍ ഇരു ടീമുകളിലുമായി അഞ്ചു താരങ്ങള്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടതോടെയാണ് അപൂര്‍വ റെക്കോഡ് പിറന്നത്.

ഒരു രാജ്യാന്തര ട്വന്റി 20 മത്സരത്തില്‍ അഞ്ച് താരങ്ങള്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ന്യൂസീലന്‍ഡിനായി കോളിന്‍ മണ്‍റോ (59), കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍ (51), റോസ് ടെയ്ലര്‍ (54*) എന്നിവര്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ (56), ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ (58*) എന്നിവര്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടി. മത്സരത്തില്‍ അഞ്ചു റണ്‍സ് കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും ഈ പട്ടികയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നേനെ.

എന്തായാലും മത്സരം ഒരു ഓവര്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.

Content Highlights: number of fifties India, New Zealand batsmen combine to create world record