ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ടീം ഇന്ത്യ വെറും 36 റണ്‍സിന് പുറത്തായതിനോട് പ്രതികരിച്ച് മുന്‍ താരം ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥ്.

ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഇന്ത്യന്‍ ടീം നാല്‍പ്പത്തി രണ്ടോ അതില്‍ കുറഞ്ഞ സ്‌കോറിനോ പുറത്താകുമെന്ന് താന്‍ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് പത്രത്തിലെഴുതിയ കോളത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

1974-ല്‍ ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ 42 റണ്‍സിന് പുറത്തായപ്പോള്‍ അന്നത്തെ ടീം അംഗമായിരുന്നു വിശ്വനാഥ്. അന്ന് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയര്‍ത്തിയ 629 റണ്‍സിനെതിരേ 302-ന് പുറത്തായ ഇന്ത്യ ഫോളോഓണ്‍ ചെയ്യവെയാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 42 റണ്‍സിന് പുറത്തായത്.

അഡ്‌ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റില്‍ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീം 36 റണ്‍സിന് പുറത്തായതോടെ ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ കുറഞ്ഞ സ്‌കോര്‍ എന്ന നാണക്കേട് നിലവിലെ ടീമിനായി.

''ലോര്‍ഡ്സില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഞങ്ങള്‍ 42 റണ്‍സിന് പുറത്തായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 36 എന്ന സംഖ്യ അതിനെ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞുവെന്ന് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. എന്റെ ജീവിത കാലത്ത് ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഇന്ത്യന്‍ ടീം നാല്‍പ്പത്തി രണ്ടോ അതില്‍ കുറഞ്ഞ സ്‌കോറിനോ പുറത്താകുമെന്ന് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ടീം ഇതെല്ലാം മറന്ന് തിരിച്ചുവരണം.'' - വിശ്വനാഥ് കുറിച്ചു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടീമില്‍ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മതിയായ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച താരങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ടീമിലുണ്ട്. കോലിയില്ലെങ്കിലും 60-70 ടെസ്റ്റ് കളിച്ചവര്‍ ടീമിലുണ്ട്. തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ടീമിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

