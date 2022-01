കേപ്ടൗണ്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തോല്‍വിയില്‍ നിര്‍ണായകമായത് ദീപക് ചാഹറിന്റെ വിക്കറ്റാണ്. 34 പന്തില്‍ അഞ്ചു ഫോറും രണ്ടു സിക്‌സും സഹിതം 54 റണ്‍സെടുത്ത ചാഹര്‍ 48-ാം ഓവറിലാണ് പുറത്തായത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പരാജയമുറപ്പായി.

മത്സരത്തിന് ശേഷം ചാഹറിന് സങ്കടം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനായില്ല. ബൗണ്ടറി ലൈനിന് സമീപം ഇരുന്ന് താരം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

40-ാം ഓവറില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് ചാഹര്‍ ക്രീസിലെത്തിയത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എട്ടാം വിക്കറ്റില്‍ ചാഹര്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയര്‍ത്തി. എന്നാല്‍ അവസാന മൂന്നു ഓവറില്‍ വിജയിക്കാന്‍ 10 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ചാഹറിനെ നഷ്ടമായി. ലുങ്കി എന്‍ഗിഡിക്കെതിരേ ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പ്രിട്ടോറിയസിന് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ചാണ് പുറത്തായത്. ബാറ്റ് നെറ്റിയോട് ചേര്‍ത്തുവെച്ച് നിരാശനായി ചാഹര്‍ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി.

പിന്നീട് അവസാന രണ്ടു വിക്കറ്റുകളും ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ചു റണ്‍സിനിടെ നഷ്ടമായി. ഇതോടെ നാലു റണ്‍സിന് തോല്‍ക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിധി. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര തൂത്തുവാരി.

"Deepak Chahar has got the ability with the bat. I've seen him in India A as well and I know he can bat as well. Certainly he gives a nice option," Rahul Dravid.@aayushputhran has more on India's shining lights amidst the gloom of a series loss.#IND #SA #DeepakChahar