റാഞ്ചി: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും എം.എസ് ധോനി ഇപ്പോഴും ആരാധകരുടെ പ്രിയതാരമാണ്. ഐപിഎല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ധോനിയുടെ മത്സരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ആരാധകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഹരിയാന സ്വദേശിയായ അജയ് ഗില്ലിന്റെ ആരാധന ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ധോനിയെന്നാല്‍ ജീവന്‍ വരെ നല്‍കും അജയ് ഗില്‍. ഈ ആരാധന മൂത്ത് ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂളിനെ കാണാന്‍ അജയ് റാഞ്ചിയിലെത്തി. അതും 1400 കിലോമീറ്റര്‍ നടന്ന്.

ഹരിയാനയിലെ ഹിസാര്‍ ജില്ലയിലെ ജലന്‍ഖേദയില്‍ നിന്ന് റാഞ്ചി വരെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ അജയ് 16 ദിവസമെടുത്തു. എന്നാല്‍ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. സെപ്റ്റംബറില്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഐപിഎല്ലില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് ടീമിനൊപ്പം ദുബായില്‍ പരിശീലനത്തിലാണ് ധോനി.

എന്നാല്‍ ധോനിയെ കണ്ടശേഷം മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയുള്ളു എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് അജയ്. റാഞ്ചിയിലെ ധോനിയുടെ ഫാം ഹൗസിന് മുന്നില്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് 18-കാരന്‍. 16 ദിവസം കാല്‍നടയായി യാത്ര ചെയ്‌തെത്തിയതിനാല്‍ തന്നെ കാണാന്‍ പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ധോനി നീക്കിവെയ്ക്കുമെന്ന് അജയ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സലൂണില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അജയിയുടെ ഈ ധോനി ആരാധന തലയിലും കാണാം. ഒരു വശത്ത് ധോനി എന്നും മറുവശത്ത് മഹി എന്നും തലയില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, കടുംനീല, ഇളംനീല നിറങ്ങളിലാണ് മുടി.

