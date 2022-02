ചിച്ചൗവ (മൊറോക്കോ): ആഫ്രിക്കന്‍ നേഷന്‍സ് കപ്പില്‍ ഈജിപ്ത് - മൊറോക്കോ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരം ടിവിയില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മൊറോക്കോയുടെ ആരാധകന്‍ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു.

നിശ്ചിത സമയത്ത് മത്സരം 1-1ന് സമനിലയിലായതോടെ എക്‌സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടിരുന്നു. 100-ാം മിനിറ്റില്‍ മൊറോക്കോയെ ഞെട്ടിച്ച് ഈജിപ്ത് താരം മഹ്മൂദ് ഹസ്സന്‍ വിജയഗോള്‍ നേടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കളികണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആരാധകന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്.

മൊറോക്കോയിലെ മാരാക്കെഷ് പ്രവിശ്യയിലെ ചിച്ചൗവയിലായിരുന്നു ഈ ദാരുണ സംഭവം.



മഹ്മൂദ് ഹസ്സന്‍ ഗോള്‍ നേടിയതിനു പിന്നാലെ ടിവിയില്‍ കളികണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇയാള്‍ കസേരയില്‍ കുഴഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ കൂടെ മത്സരം കണ്ടവര്‍ അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിലായിപ്പോയതാണെന്ന് കരുതി.

എന്നാല്‍ എക്‌സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഉണരാത്തത് കണ്ട ആളുകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണതാണെന്ന് മനസിലായത്. ഉടന്‍ തന്നെ ആംബുലന്‍സ് വിളിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Content Highlights: moroccan football fan died of heart attack after Egypt scored second goal against Morocco