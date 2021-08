സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ക്കും വിരാട് കോലിക്കുമൊന്നും എത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത നേട്ടം ലോര്‍ഡ്‌സിലെ സ്വപ്‌ന വേദിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് ഷമി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. ഏകദിന ശൈലിയില്‍ ബാറ്റുവീശിയ പേസ് ബൗളര്‍ 70 പന്തില്‍ ആറു ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 56 റണ്‍സെടുത്തു. മോയിന്‍ അലിയുടെ പന്ത് മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ചാണ് ഷമി ഫിഫ്റ്റി ആഘോഷിച്ചത്. 92 മീറ്ററായിരുന്നു ഈ സിക്‌സിന്റെ ദൂരം.

ഷമി ഒമ്പതാം നമ്പറില്‍ ക്രീസിലെത്തുന്നമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഏഴു വിക്കറ്റിന് 194 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുമ്പില്‍ വെയ്ക്കാന്‍ ഒരു മികച്ച ലീഡ് എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ. ഷമിക്ക് കൂട്ടായി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇഷാന്ത് ശര്‍മ. എന്നാല്‍ സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ 209 റണ്‍സ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇഷാന്ത് മടങ്ങി. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഷമിക്ക് പറ്റിയ പങ്കാളിയായി. ഇരുവരും ഒമ്പതാം വിക്കറ്റില്‍ 89 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒമ്പതാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. ബുംറ 64 പന്തില്‍ 34 റണ്‍സ് നേടി.

ഇരുവരും ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കൈയടിച്ചാണ് സഹതാരങ്ങള്‍ വരവേറ്റത്. ഗാലറിയിലെ കാണികള്‍ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിയോടെ ആ ബാറ്റിങ് ആസ്വദിച്ചു. ഷമിയും ബുംറയും ബൗണ്ടറി ലൈനിലേക്ക് പന്ത് അടിച്ചകറ്റുമ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഈ വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ അഭിനന്ദിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡയയിലും നിരവധി പോസ്റ്റുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യന്‍ താരം ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ ട്വീറ്റായിരുന്നു ഏറ്റവും രസകരം. 'പരീക്ഷയ്ക്ക് സിലബസിന് പുറത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ വരുന്നത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല' ബുംറയുടേയും ഷമിയുടേയും ചിത്രത്തിനൊപ്പം കാര്‍ത്തിക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Captain Virat Kohli's happiness when Mohammed Shami hit a Four. pic.twitter.com/Advj9AOsfn — CricketMAN2 (@man4_cricket) August 16, 2021

A partnership to remember for ages for @Jaspritbumrah93 & @MdShami11 on the field and a rousing welcome back to the dressing room from #TeamIndia.



What a moment this at Lord's 👏👏👏#ENGvIND pic.twitter.com/biRa32CDTt — BCCI (@BCCI) August 16, 2021

