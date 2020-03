മെല്‍ബണ്‍: പതിനായിരം കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് മെല്‍ബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത് വെറുതെയായില്ല. സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഭാര്യ അലീസ ഹീലി അടിച്ചെടുത്തത് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി. 30 പന്തില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഹീലി മത്സരത്തിലാകെ 39 പന്തില്‍ 75 റണ്‍സ് അടിച്ചു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ അവസാന ഏകദിനം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഓസീസിന്റെ പുരുഷ ടീമംഗമായ സ്റ്റാര്‍ക്ക് മെല്‍ബണിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്. ഓപ്പണറായി ഹീലി കളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഗാലറിയില്‍ കൈയടിയോടെ സ്റ്റാര്‍ക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പിന്തുണ ഓസീസ് താരത്തിന് നല്‍കിയ പ്രചോദനം ചെറുതല്ല.

ഏഴു ഫോറിന്റേയും അഞ്ചു സിക്‌സിന്റേയും അകമ്പടിയോടെ 75 റണ്‍സ്. ഒപ്പം ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ ബെത് മൂണിയുമായി ചേര്‍ന്ന് 11.4 ഓവറില്‍ 115 റണ്‍സ് ഓസീസ് സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ ചേര്‍ത്തു. 20 ഓവറില്‍ 184 റണ്‍സ് ഓസീസ് അടിച്ചെടുത്തതും ഹീലിയുടെ ഈ അതിവേഗ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയുടെ പിന്‍ബലത്തിലാണ്.

ഇതോടെ ഐ.സി.സിയുടെ ഒരു ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഫൈനലില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ ഫിഫ്റ്റി അടിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം എന്ന റെക്കോഡും ഹീലി സ്വന്തമാക്കി. ഐ.സി.സി ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ഫൈനലില്‍ പാകിസ്താനെതിരേ 32 പന്തില്‍ 50 റണ്‍സ് അടിച്ച ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ റെക്കോഡാണ് ഹീലിക്ക് മുന്നില്‍ വഴിമാറിയത്.

ഇതുപോലെ ഒരു ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ നിര്‍ണായകമായ പ്രകടനം മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്കും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ മെല്‍ബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ തന്നെ. 2015 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഏഴു വിക്കറ്റിന് തോല്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായി. 45 ഓവറില്‍ കിവീസിനെ 183 റണ്‍സിന് ഓസീസ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയപ്പോള്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ പന്തിലായിരുന്നു. എട്ടു ഓവറില്‍ 20 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങിയായിരുന്നു സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ ആ രണ്ടു വിക്കറ്റ് പ്രകടനം.

Mitchell Starc skipped the third ODI & travelled from South Africa T0 Australia TO watch his Wife alyssa healy play ❤️



AND ALYSSA HEALY



DIDN'T DISAPPOINT HER HUSBAND😍 pic.twitter.com/cclMSwcClK — SaNaaaaaa🇵🇰 (@SaNaaaaaa_____) March 8, 2020

