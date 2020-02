ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കല്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഭാര്യ കൈലിയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്തി. ഏഴ് വര്‍ഷം ഒരുമിച്ച ജീവിച്ച ശേഷമാണ് തീരുമാനം. 2012-ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായയത്. ഇരുവര്‍ക്കും നാല് വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട്. അഞ്ചു മാസമായി ഇവര്‍ ഒരുമിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്.



ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മോഡലായ ലാറ ബിങ്ക്‌ളുമായി നേരത്തെ ബന്ധത്തിലായിരുന്ന ക്ലര്‍ക്ക് 2010-ലാണ് അവരുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കായി 115 ടെസ്റ്റ് കളിച്ച ക്ലര്‍ക്ക് 8643 റണ്‍സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.



