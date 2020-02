ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഉദിച്ചുയരുന്ന താരമാണ് കെ.എല്‍. രാഹുല്‍. ബാറ്റ്സ്മാനായും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായും ഉജ്ജ്വലഫോമില്‍. ഏതുസ്ഥാനത്തും കളിക്കും. എവിടെക്കളിച്ചാലും മിന്നല്‍പ്രകടനം. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയുടെ താരം. ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും രാഹുലിന്റെ കടന്നാക്രമണം കൈയടിനേടി. 64 പന്തില്‍ 88 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താവാതെനിന്നു. പറത്തിയത് ആറു സിക്‌സറുകള്‍. ഇതുകണ്ട് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാധകരും മുന്‍ താരങ്ങളും.

കമന്റുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായത് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫിന്റേതാണ്. 'ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം സ്വിസ് കത്തി' എന്നാണ് രാഹുലിനെ കൈഫ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിവിധോദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ക്കായി രൂപകല്പന ചെയ്തതാണ് സ്വിസ് കത്തി. എങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്നയാള്‍ എന്നനിലയിലാണ് രാഹുലിന് ഈ വിശേഷണം.

'360 ഡിഗ്രി ബാറ്റ്സ്മാന്‍' എന്നാണ് മുന്‍ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ രാഹുലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ജിമ്മി നീഷാമിനെതിരേ റിവേഴ്സ് സ്‌കൂപ്പിലൂടെ നേടിയ സിക്‌സാവാം ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ മഞ്ജരേക്കറെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു സംഭവമായി മാറുകയാണ് രാഹുല്‍. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞുകുളിച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്സ്മാന്‍ ഋഷഭ് പന്ത് 'ഇനിയെന്ത്' എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും.

Opens the innings ✅

Keeps wickets ✅

Stands in as captain ✅

Now finishes big for his team ✅



KL Rahul is Team India’s very own Swiss knife! #NZvIND