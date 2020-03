പല്ലേകെലേ (ശ്രീലങ്ക): ട്വന്റി 20 ചരിത്രത്തില്‍ അപൂര്‍വ നേട്ടത്തിനുടമയായി വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കിറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ്.

ട്വന്റി 20 ചരിത്രത്തില്‍ 500 മത്സരങ്ങള്‍ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോഡാണ് പൊള്ളാര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. വിന്‍ഡീസ് ടീമിനായും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ട്വന്റി 20 ലീഗുകളിലായുമാണ് പൊള്ളാര്‍ഡിന്റെ ഈ നേട്ടം.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ട്വന്റി 20-യിലാണ് പൊള്ളാര്‍ഡ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 500-ാം മത്സരം വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ആഘോഷിച്ച താരം ലങ്കയ്‌ക്കെതിരേ വെറും 15 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് രണ്ടു സിക്‌സും മൂന്നു ബൗണ്ടറികളുമടക്കം 34 റണ്‍സെടുത്തു. ഇതോടൊപ്പം ട്വന്റി 20 കരിയറില്‍ 10,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കാനും പൊള്ളാര്‍ഡിനായി.

500-ാം മത്സരത്തില്‍ താരത്തിന് പ്രത്യേക ജേഴ്‌സി സമ്മാനിച്ചാണ് വിന്‍ഡീസ് ടീം ഈ നേട്ടം ആഘോഷിച്ചത്.

453 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ഡ്വെയ്ന്‍ ബ്രാവോയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പൊള്ളാര്‍ഡിന് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. 404 മത്സസരങ്ങളുമായി ക്രിസ് ഗെയ്‌ലാണ് പട്ടികയില്‍ മൂന്നാമത്.

Content Highlights: Kieron Pollard becomes first cricketer to play 500 T20 matches