ലോര്‍ഡ്‌സ്: പ്രായം നാല്‍പ്പതിനോട് അടുക്കുകയാണ് ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേസര്‍ക്ക്. എന്നാല്‍ ആ കൈയില്‍ നിന്നും ബാറ്റ്‌സ്മാന് നേര്‍ക്ക് വരുന്ന പന്തുകളുടെ വേഗത്തിന് ഇന്നേവരെ യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്‍സ്വിങ്ങറുകളും ഔട്ട്‌സ്വിങ്ങറുകളും ഇന്നും ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുടെ നില തെറ്റിക്കുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ ഒരു അപൂര്‍വ നേട്ടത്തിനും ഉടമയായിരിക്കുകയാണ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യ 364 റണ്‍സിന് പുറത്തായപ്പോള്‍ അതില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകളും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പേസറുടെ പേരിലായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ 31-ാം അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍, കഴിഞ്ഞ 70 വര്‍ഷത്തിനിടെ ടെസ്റ്റില്‍ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പേസറെന്ന ബഹുമതിക്കും ഉടമയായി.

39 വര്‍ഷവും 14 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആന്‍ഡേഴ്‌സന്റെ ഈ പ്രകടനം. ആദ്യദിനം രോഹിത് ശര്‍മയേയും ചേതേശ്വര്‍ പൂജാരയേയും മടക്കിയ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ഇഷാന്ത് ശര്‍മ, ബുംറ എന്നിവരെയും മടക്കി അഞ്ചു വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജെഫ് ചബ്ബാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പേസര്‍. 1951-ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ മാഞ്ചെസ്റ്ററില്‍ 40 വര്‍ഷവും 86 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ജെഫിന്റെ ഈ പ്രകടനം.

Content Highlights: James Anderson becomes oldest pacer to take 5-wicket haul