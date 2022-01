32 വര്‍ഷമായി ഓസ്‌ട്രേലിയ തോല്‍വിയറിയാതിരുന്ന ബ്രിസ്‌ബെയ്‌നിലെ ഗാബയില്‍ അവരെ കൊമ്പുകുത്തിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം ചരിത്രമെഴുതിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരാണ്ട് തികയുകയാണ്.

ഗാബയിലെ ജയത്തോടെ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വര്‍ഷവും ഓസീസ് മണ്ണില്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജയിച്ച് (2-1) ബോര്‍ഡര്‍-ഗാവസ്‌ക്കര്‍ ട്രോഫി ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

1988-ല്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനോടാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അവസാനമായി ഗാബയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം നടന്ന 31 മത്സരങ്ങളില്‍ 24 എണ്ണത്തിലും ഓസീസ് വിജയം നേടി. ഏഴുമത്സരങ്ങള്‍ സമനിലയിലുമായി.

പരമ്പരയിലെ നാലാം ടെസ്റ്റിന്റെ അവസാന ദിനമായിരുന്ന ജനുവരി 19-ന് അവസാന 20 ഓവറില്‍ ഏകദിന ശൈലിയില്‍ ബാറ്റ് വീശിയാണ് ഇന്ത്യ ഓസീസിനെ തറ പറ്റിച്ചത്. മത്സരം അവസാനിക്കാന്‍ വെറും 18 പന്തുകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെ മൂന്നു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ജയം.

#OnThisDay in 2⃣0⃣2⃣1⃣



A historic win at the Gabba that helped #TeamIndia seal the series against Australia 2-1 🏆🇮🇳 pic.twitter.com/MgzQ7mP1NB