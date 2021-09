ലണ്ടന്‍: ഓവലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ കളത്തിലിറങ്ങിയത് കറുത്ത ആം ബാന്‍ഡ് ധരിച്ചായിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച അന്തരിച്ച ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകന്‍ വാസു പരഞ്ജ്‌പെയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് താരങ്ങള്‍ കറുത്ത ആം ബാന്‍ഡണിഞ്ഞ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്.

ട്വിറ്ററിലൂടെ ബിസിസിഐ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.

The Indian Cricket Team is sporting black armbands today to honour the demise of Shri Vasudev Paranjape.#TeamIndia pic.twitter.com/9pEd2ZB8ol