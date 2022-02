അഹമ്മദാബാദ്: വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് സ്വന്തമായത് മറ്റൊരു റെക്കോഡ്.

നാട്ടില്‍ 100 ഏകദിനങ്ങള്‍ കളിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് കോലിക്ക് സ്വന്തമായത്. സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീന്‍, എം.എസ് ധോനി, യുവ്‌രാജ് സിങ് എന്നിവരാണ് കോലിക്കു മുമ്പ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയവര്‍.

100-ാം ഏകദിനത്തില്‍ പക്ഷേ 18 റണ്‍സ് മാത്രമേ താരത്തിന് നേടാനായുള്ളൂ. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 19 സെഞ്ചുറിയടക്കം 5020 റണ്‍സാണ് കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം. അതേസമയം ഈ മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നെങ്കില്‍ നാട്ടില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സെഞ്ചുറികളെന്ന (20) സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്താന്‍ കോലിക്ക് സാധിച്ചേനേ.

