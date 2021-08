ലോര്‍ഡ്‌സ്: ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഇംഗ്ലീഷ് കാണികളുടെ അതിക്രമം. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ബാറ്റിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ താരം കെഎല്‍ രാഹുലിന് നേരെ കാണികള്‍ ഷാംപെയ്ന്‍ കോര്‍ക്കുകള്‍ എറിഞ്ഞു. ബൗണ്ടറി ലൈനിന് അരികില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍.

മൂന്നാം ദിനത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 69-ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. കാണികളുടെ ഈ മോശം പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ സ്ലിപ്പില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി ക്ഷുഭിതനായി. ആ കോര്‍ക്കുകള്‍ തിരിച്ചെറിയാന്‍ രാഹുലിനോട് കോലി ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

കാണികളുടെ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീം അമ്പയര്‍മാരായ മൈക്കല്‍ ഗോയിനെയും റിച്ചാര്‍ഡ് ഇല്ലിങ്‌വര്‍ത്തിനേയും സമീപിച്ചു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മത്സരം അല്‍പസമയം നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷ് കാണികള്‍ക്കെതിരേ ഇന്ത്യ പരാതിയും നല്‍കി. മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ കെഎല്‍ രാഹുലിന്റെ മികവിലാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാമിന്നിങ്‌സില്‍ മികച്ച സ്‌കോര്‍ നേടിയത്.

നോട്ടിങ്ഹാമില്‍ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിനിടേയും ഇംഗ്ലീഷ് കാണികള്‍ അതിരുവിട്ടു പെരുമാറിയിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാണികളെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചത് ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

Virat Kohli signaling to KL Rahul to throw it back to the crowd pic.twitter.com/OjJkixqJJA — Pranjal (@Pranjal_King_18) August 14, 2021

Content Highlights: India Vs England Fans Throw wine Cork At KL Rahul From Lord's Stands Virat Kohli Fumes