ലോര്‍ഡ്‌സ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം നേടിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം.

അഞ്ചാം ദിനം എങ്ങനെയെങ്കിലും സമനിലയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കാന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങള്‍ ഓരോരുുത്തരായി ശ്രമിച്ചതോടെ കളിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറിമറിയുകയായിരുന്നു.

ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഷമി എന്നിവരെ പ്രകോപിക്കാന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കളിയിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ.എല്‍ രാഹുല്‍.

''നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും താരത്തിനെതിരേ തിരിഞ്ഞാല്‍ ഞങ്ങള്‍ 11 പേരും നിങ്ങള്‍ക്കു നേരെ വരും. മികച്ച മത്സരം പുറത്തെടുക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകള്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം ധാരാളം കാണും. ഞങ്ങള്‍ ഒരു ചെറിയ പരിഹാസമൊന്നും കാര്യമാക്കില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളില്‍ ഓരാളുടെ നേരെ വന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ 11 പേരും അയാള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടാകും.'' - രാഹുല്‍ മത്സര ശേഷം പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ നിരവധി തവണ ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങള്‍ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് പരസ്പരം പോരടിച്ചിരുന്നു. ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സനും വിരാട് കോലിയും തമ്മിലാണ് ആദ്യം ഉരസല്‍ ഉണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് മുഹമ്മദ് ഷമി - ജസ്പ്രീത് ബുംറ കൂട്ടുകെട്ടിനിടെ ആന്‍ഡേഴ്‌സനും ജോസ് ബട്ട്‌ലറും ബുംറയെക്കെതിരേ തിരിഞ്ഞിരുന്നു.

ബുംറ അമ്പയറോട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളുടെ ഈ പ്രകോപനം തന്നെയായിരുന്നു ഷമി - ബുംറ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഇന്ധനം. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളര്‍മാരെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

Content Highlights: If You Go After One Of Our Guys All 11 Will Come Right Back says KL Rahul