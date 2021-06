സതാംപ്ടണ്‍: മഴ വില്ലനായെത്തിയ പ്രഥമ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനലിനൊടുവില്‍ കിരീടവുമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം കെയ്ന്‍ വില്യംസന്റെ ന്യൂസീലന്‍ഡ് നിരയ്ക്കായിരുന്നു.

രണ്ടു ദിവസം പൂര്‍ണമായും മൂന്ന് ദിവസം ഭാഗികമായും മഴ തടസപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനലിനൊടുവില്‍ ഇന്ത്യയെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്താണ് കിവീസിന്റെ കിരീട ധാരണം.

ഇതോടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് കിരീട വിജയികള്‍ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് മെയ്‌സ് (Test mace) ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീമിന് സ്വന്തം.

തീര്‍ന്നില്ല കിരീടം നേടിയ കെയ്ന്‍ വില്യംസണും സംഘത്തിനും ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്ന തുകയെത്രയെന്നോ? 1.6 ദശലക്ഷം യു.എസ് ഡോളര്‍, അതായത് ഏകദേശം 11,87,71,280 രൂപ.

ഫൈനലില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 800,000 യു.എസ് ഡോളറാണ്. ഏകദേശം 5,93,85,640 രൂപ.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ആറ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളില്‍ അഞ്ചിലും ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ കലാശപ്പോരിന് യോഗ്യത നേടിയത്. കിവീസിനെതിരേ അവരുടെ മണ്ണിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഏക പരമ്പര തോല്‍വി. ഇപ്പോഴിതാ ഫൈനലിലും അവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാലിടറി.

മറുവശത്ത് പടിക്കല്‍ കലമുടയ്ക്കുന്നവര്‍ എന്ന പഴി ന്യൂസീലന്‍ഡ് തിരുത്തി. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടു തവണ കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയില്‍ ഏകദിന കിരീടം കൈവിട്ട ചരിത്രമുള്ള കിവീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണില്‍ വച്ചുതന്നെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി പിഴ തീര്‍ത്തു.

