മെല്‍ബണ്‍: ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ടീമിന് ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നടങ്കം ചോദിക്കുന്നത്. ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളും തോറ്റ ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ വെറും 185 റണ്‍സിന് കൂടാരം കയറുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ ടെസ്റ്റില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒരു നാണംകെട്ട റെക്കോഡും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പേരിലായി. ഈ വര്‍ഷം ടെസ്റ്റില്‍ 50 തവണയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങള്‍ 'സംപൂജ്യരായി' മടങ്ങിയത്. ഓപ്പണര്‍ ഹസീബ് ഹമീദ് പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിന്റെ പന്തില്‍ പൂജ്യനായി മടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ വര്‍ഷം ഡക്കുകളില്‍ ഫിഫ്റ്റി തികച്ചത്.

ടെസ്റ്റില്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ താരങ്ങള്‍ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്ന നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. നേരത്തെ 1998-ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ 54 താരങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷം ടെസ്റ്റില്‍ സംപൂജ്യരായി മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മെല്‍ബണില്‍ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് ബാക്കിയുള്ളതിനാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോഡ് പേറേണ്ടിവരുമോ എന്നതാണ് ആളുകള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പണിങ് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന. ഈ വര്‍ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേതാണ്. 14 തവണയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണര്‍മാര്‍ ഒരു റണ്ണിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പോലും സൃഷ്ടിക്കാനാകാതെ മടങ്ങിയത്.

അതേസമയം 2021-ല്‍ ടെസ്റ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ ഡക്കായ താരങ്ങളുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടീം ഇന്ത്യയാണ്. 34 തവണയാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ പൂജ്യരായി മടങ്ങിയത്.

