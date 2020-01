മുംബൈ: ഒടുവില്‍ നടി നടാഷ സ്റ്റാന്‍കോവിച്ചുമായുള്ള പ്രണയം തുറന്നുസമ്മതിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ.

പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ നടാഷയുടെ കൈപിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചാണ് പാണ്ഡ്യ ഏറെ നാളായി തുടരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ഏറെ നാളായി ഇരുവരും ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇരുവരും ഇക്കാര്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. മോഡലും നര്‍ത്തകിയുമായ നടാഷ ഐറ്റം സോങ്ങുകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്.

അതേസമയം പുറംഭാഗത്തെ വേദന തുടര്‍ച്ചയായി അലട്ടിയതു കാരണം ശസ്ത്രക്രിയക്കു വിധേയനായ പാണ്ഡ്യ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം താരം വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു.

അടുത്ത മാസം ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിലേക്ക് പാണ്ഡ്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

