സിഡ്‌നി: വിവാഹച്ചടങ്ങിന്റെ തമിഴിലുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്‌വെല്‍. തീര്‍ത്തും സ്വകാര്യമായി വിവാഹം നടത്താനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ബന്ധുക്കളുടെ ആവേശവും ആകാംക്ഷയുമാണ് ക്ഷണക്കത്ത് ചോരുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും മാക്‌സ്‌വെല്‍ പറഞ്ഞു.

ക്ഷണകത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചത് ഞെട്ടിച്ചു. തിയ്യതി പരസ്യമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വിവാഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഓസീസ് താരം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ ആയ cricket.com.au-ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 27-ന് നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് തമിഴ് ഭാഷയില്‍ പരമ്പരാഗത മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. മാക്‌സ്‌വെല്ലിന്റെ വധു തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വേരുകളുള്ള വിനി രാമനാണ്. മെല്‍ബണില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന വിനി ചെന്നൈ വെസ്റ്റ് മാമ്പലം സ്വദേശിയാണ്. ഇപ്പോഴും തമിഴ് പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നവരാണ് വിനിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍.

2017-ല്‍ പ്രണയത്തിലായ വിനിയുടേയും മാക്സ്വെല്ലിന്റേയും വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമായിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിവാഹം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. തമിഴ് ആചാരപ്രകാരമായിരിക്കും മാര്‍ച്ച് 27-ലെ വിവാഹം.

Content Highlights: Glenn Maxwell beefs up security for wedding after invite gets leaked