റാവല്‍പിണ്ടി: അനായാസ ക്യാച്ച് കൈവിട്ട പാക് താരം കമ്രാന്‍ അക്മലിനെ പരിഹസിച്ച് ആരാധകര്‍. പാകിസ്താന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ പെഷവാര്‍ സല്‍മിയും ക്വെറ്റ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍ ക്യാച്ച് വിട്ടത്.

പെഷവാര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച 172 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്‌സിന് അവസാന പത്ത് പന്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ 50 റണ്‍സ് വേണമായിരുന്നു. ഹസന്‍ അലി എറിഞ്ഞ 18-ാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്ത് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്‌സിന്റെ വാലറ്റക്കാരന്‍ സുഹൈല്‍ ഖാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയടിച്ചു. ഈ പന്ത് പിടിക്കാനായി കമ്രാന്‍ ഓടിയെത്തി. എന്നാല്‍ പന്ത് ഗ്ലൗസിലിരുമ്മി ഗ്രൗണ്ടില്‍ വീണു.

അക്മല്‍ ഈ ക്യാച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. എന്നാല്‍ പന്ത് നിലത്തുവീണതോടെ കമന്റേറ്റര്‍മാര്‍ ഞെട്ടി. 'അതും താഴെയിട്ടോ? അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്' എന്നായിരുന്നു ഒരു കമന്റേറ്റര്‍ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ നിരവധി ആരാധകര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

KAMRAN AKMAL PUTS DOWN ANOTHER ONE ❌



Sohail Khan managed to hit it high up into the night sky but Kamran Akmal couldn't take it #HBLPSLV #TayyarHain #CricketForAll pic.twitter.com/Hj4HdvhfxU