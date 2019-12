കേപ് ടൗണ്‍: ടോസിടുന്ന സമയത്താണ് ക്യാപ്റ്റന്‍മാര്‍ പ്ലെയിങ് ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. ചിപ്പോള്‍ പഴയ ടീമിനെ നിലനിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. താരങ്ങളുടെ പരിക്കോ ഫോമില്ലായ്മയോ ആയിരിക്കും ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍. എന്നാല്‍ മാന്‍സി സൂപ്പര്‍ ലീഗിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസ് ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായൊരു കാരണം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാണികളേയും അവതാരകനേയുമെല്ലാം ചിരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ കാരണം.

മാന്‍സി സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ പാള്‍ റോക്ക്‌സും നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേല ബേ ജയന്റ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ടോസിനായി ഇരുക്യാപ്റ്റന്‍മാരേയും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട പാള്‍ റോക്ക്‌സിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസിനോട് ടീമിനെ കുറിച്ച് അവതാകരന്‍ ചോദിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് ഡു പ്ലെസിസ് എല്ലാവരേയും ചിരിപ്പിച്ച മറുപടി നല്‍കിയത്.

'വില്‍ജിയോണ്‍ ഇന്ന് കളിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്റെ സഹോദരിക്കൊപ്പം കിടപ്പറയിലാണ്. അവരുടെ വിവാഹം ഇന്നലെയായിരുന്നു'-ഡു പ്ലെസിസിന്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത വിശദീകരണം കേട്ട് അവതാരകന് ചിരിയടക്കാനായില്ല. 2019 ഏപ്രിലിലാണ് ഹാര്‍ഡസ് വില്‍ജിയോണും ഡു പ്ലെസിസിന്റെ സഹോദരി റേമി റയ്‌നേഴ്‌സും തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുവരും വിവാഹിതരായി.

മത്സരത്തില്‍ പാള്‍ റോക്ക്‌സ് 21 റണ്‍സിന് വിജയിച്ചു. ഡു പ്ലെസിസ് 19 പന്തില്‍ 22 റണ്‍സ് നേടി. 20 ഓവറില്‍ ടീം അഞ്ചു വിക്കറ്റില്‍ 168 റണ്‍സും അടിച്ചു. എന്നാല്‍ നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേല ബേ ജയന്റ്‌സിന് 156 റണ്‍സെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു.

"Hardus Viljoen isn't playing, he's lying in bed with my sister, they got married yesterday, so..."



