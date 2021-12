ബ്രിസ്‌ബേന്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ ആഷസ് പോരാട്ടത്തിന് വേദിയാകുകയാണ് ബ്രിസ്‌ബേന്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം. തകര്‍പ്പന്‍ പോരാട്ടവുമായി സന്ദര്‍ശകരായ ഇംഗ്ലണ്ടും ആതിഥേയരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഗ്രൗണ്ടില്‍ പോരടിക്കുമ്പോള്‍ ഗ്യാലറിയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മില്‍ ഒരു പ്രണയബന്ധം ഉടലെടുത്തു.

ഗ്യാലറിയില്‍ പോലും ആരാധകര്‍ ചേരി തിരിഞ്ഞിരുന്ന് മത്സരം കാണുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട്കാരനായ ഒരു യുവാവ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ യുവതിയോട് പ്രണയാഭ്യര്‍ഥന നടത്തി. ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധകക്കൂട്ടമായ ബാര്‍മി ആര്‍മി അംഗമായ റോബ് ഹെയ്‌ലാണ് പ്രണയാഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയത്.

ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ഹെയ്ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ യുവതിയായ നതാലിയോട് മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നുപറഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉടന്‍ തന്നെ നതാലി സമ്മതം മൂളി. ഈ രംഗം ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം കൊണ്ടുതന്നെ വൈറലായി. കൈയില്‍ കരുതിയ മോതിരം ഹെയ്ല്‍ നതാലിയുടെ വിരലില്‍ അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

