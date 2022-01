മെല്‍ബണ്‍: ബിഗ് ബാഷ് ലീഗില്‍ ഡബിള്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന ആദ്യ ബൗളറെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി മെല്‍ബണ്‍ റെനഗേഡ്‌സിന്റെ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ കാമറൂണ്‍ ബോയ്‌സ്.

ബുധനാഴ്ച സിഡ്‌നി തണ്ടേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് കാമറൂണ്‍ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ബിബിഎല്ലില്‍ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ മെല്‍ബണ്‍ റെനഗേഡ്‌സ് ബൗളറുമാണ് കാമറൂണ്‍.

മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തില്‍ തണ്ടേഴ്‌സിന്റെ ഓപ്പണര്‍ അലക്‌സ് ഹെയ്ല്‍സിനെ പുറത്താക്കിയ കാമറൂണ്‍ ഒമ്പതാം ഓവറില്‍ തിരിച്ചെത്തി ആദ്യ പന്തില്‍ ജേസണ്‍ സംഗയെ പുറത്താക്കി. തൊട്ടടുത്ത പന്തില്‍ റിവേഴ്‌സ് സ്വീപ് കളിക്കാല്‍ ശ്രമിച്ച അലക്‌സ് റോസിന് പിഴച്ചതോടെ കാമറൂണ്‍ ഹാട്രിക് തികച്ചു. അവിടംകൊണ്ടും തീര്‍ന്നില്ല മൂന്നാം പന്തില്‍ ഡാനിയല്‍ സാംസിനെയും മടക്കിയ കാമറൂണ്‍ ഡബിള്‍ ഹാട്രിക്ക് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.

We still can't believe this happened!! A double hattie from Cameron Boyce!! #BBL11 pic.twitter.com/fQWsFakSnx