ജയ്പുര്‍: ഇന്ത്യയും ന്യൂസീലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ട്വന്റി-20യില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ദീപക് ചാഹറായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ഒരൊറ്റ നോട്ടംകൊണ്ട് ചാഹര്‍ ആരാധകരെ നേടിയെടുത്തു. മത്സരത്തിനിടെ ന്യൂസീലന്‍ഡ് താരം മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റിലിനെയാണ് ചാഹര്‍ രൂക്ഷമായി നോക്കിയത്. ഗുപ്റ്റില്‍ ചാഹറിന്റെ പന്തില്‍ ഔട്ടായപ്പോഴായിരുന്നു ഈ നോട്ടം.

ഇതിന് പിന്നാലെ ചാഹറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ തരംഗമാകുകയാണ്. മത്സരത്തിനിടെ ബൗണ്ടറി ലൈനിന് അരികില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ചാഹര്‍ ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ സഹോദരി മാലതിയോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതിനിടയില്‍ പ്രതിശുത വധു ജയാ ഭരദ്വാജ് എവിടെയാണെന്നും മാലതിയോട് ചാഹര്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഇന്നിങ്‌സിന്റെ എട്ടാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ഗ്യാലറിയില്‍ നിന്ന് മാലതി ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ച ശേഷമാണ് ചാഹര്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ മാലതി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ' ഇന്നത്തെ എന്റെ ആരാധക നിമിഷം. എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് മാലതി ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.

നേരത്തെ യു.എ.ഇയില്‍ നടന്ന ഐപിഎല്‍ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനിടയിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് താരമായ ചാഹര്‍, ജയ ഭരദ്വാജിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. മത്സരശേഷം സ്റ്റാന്‍ഡിലുണ്ടായിരുന്ന ജയയുടെ അടുത്തെത്തി ചാഹര്‍ മോതിരം അണിയിക്കുകയായിരുന്നു. ജയയ്ക്കും ആരാധകര്‍ക്കും സര്‍പ്രൈസ് നിമിഷമായിരുന്നു അത്.

