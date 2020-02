പൊച്ചഫ്ട്രൂം (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക): അണ്ടര്‍-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ താരം ദിവ്യാന്‍ഷ് സക്‌സേന പരിക്കില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ രണ്ടാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. ബംഗ്ലാദേശ് പേസ് ബൗളര്‍ തന്‍സീം ഹസ്സന്‍ സാകിബ് സ്റ്റമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞ പന്ത് ദിവ്യാന്‍ഷിന്റെ തലയക്കുനേരെയാണ് വന്നത്.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം മോശമായിരുന്നു. ആദ്യ ഓവറില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു റണ്‍പോലും കണ്ടെത്താനായില്ല. രണ്ടാം ഓവറിലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. എന്നാല്‍ ഈ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിലായിരുന്നു തന്‍സീമിന്റെ അപകടകരമായ ത്രോ.

തന്‍സീമിന്റെ പന്ത് പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു ദിവ്യാന്‍ഷ്. ഈ ഷോട്ട് നേരെ വന്നത് തന്‍സീമിന്റെ കൈയിലേക്കാണ്. ഇതോടെ ബംഗ്ലാതാരം പന്തെടുത്ത് സ്റ്റമ്പിന് നേരെ എറിഞ്ഞു. പക്ഷേ അതുനേരെ പോയത് ദിവ്യാന്‍ഷിന്റെ തലയ്ക്കുനേരെയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ താരം ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതിനാല്‍ പരിക്കില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഇതോടെ ദിവ്യാന്‍ഷും തന്‍സീമും വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി. ഒടുവില്‍ അമ്പയര്‍ ഇടപെട്ടാണ് പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചത്. തന്‍സീമിന് അമ്പയര്‍ മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കി. മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ലോകകപ്പുയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

