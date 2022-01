ധാക്ക: അല്ലു അര്‍ജുന്‍ നായകനായ തെലുങ്ക് ചിത്രം പുഷ്പയിലെ ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും ഇന്ത്യന്‍ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുമെല്ലാം അല്ലുവിന്റെ ആക്ഷന്‍ അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ മത്സരത്തിനിടെ അല്ലുവിന്റെ ആക്ഷന്‍ അനുകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് താരം. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലാണ് സംഭവം.

എതിര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ പുഷ്പയിലെ 'ശ്രീവള്ളി' എന്ന ഗാനത്തിലെ അല്ലുവിന്റെ നൃത്തച്ചുവടുകള്‍ അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു ബംഗ്ലാ ബൗളര്‍. നിരവധി ആരാധകര്‍ ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

