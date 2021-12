സിഡ്‌നി: ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷിയായത് അപ്രതീക്ഷിത നിമിഷത്തിന്. സിഡ്‌നി സിക്‌സേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ അഡ്‌ലെയ്ഡ് സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സ് പേസ് ബൗളര്‍ പീറ്റര്‍ സിഡില്‍ സഹതാരം ഡാനിയല്‍ വൊറാലിനെ ചുംബിച്ചു.

സമ്മര്‍ദ്ദ ഘട്ടത്തില്‍ ബൗള്‍ ചെയ്യാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഡാനിയല്‍ വൊറാല്‍ ആയിരുന്നു. വൊറാലിന് ആശ്വാസം പകരാന്‍ വേണ്ടിയാണ് സിഡില്‍ കവിളില്‍ ചുംബിച്ചത്. ട്വന്റി-20 പോലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം കൂടുതലുള്ള മത്സരങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ആശ്വാസം നല്‍കുന്നത് അഭിനന്ദനീയമാണെന്ന് കമന്റേറ്റര്‍മാരും ആരാധകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇതിന്റെ വീഡിയോ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്‌നേഹം' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

മത്സരത്തില്‍ അഡ്‌ലെയ്ഡ് സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സ് നാല് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടു. സിഡിലിനും വൊറാലിനും വിക്കറ്റ് നേടാനായില്ല. 148 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സിഡ്‌നി സിക്‌സേഴ്‌സ് നാല് പന്ത് ശേഷിക്കെ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ വിജയതീരത്തെത്തി. 24 പന്തില്‍ 36 റണ്‍സെടുത്ത ജോര്‍ദ്ദാന്‍ സില്‍ക്കിന്റെ പ്രകടനമാണ് സിഡ്‌നിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

Love is in the air at the SCG... 😘@KFCAustralia #BBL11 pic.twitter.com/ikTMBabHHP