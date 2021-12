അഡ്ലെയ്ഡ്: ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ പേസര്‍ ഒലെ റോബിന്‍സണെ കൊണ്ട് ഓഫ് സ്പിന്‍ എറിയിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്.

അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ നടക്കുന്ന ഡേ-നൈറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

അഡ്‌ലെയ്ഡ് ഓവലിലെ പിച്ചില്‍ നിന്ന് ഓസീസ് സ്പിന്നര്‍ നഥാന്‍ ലിയോണിന് ലഭിച്ച പിന്തുണ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ഈ തീരുമാനമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

