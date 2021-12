അഡ്‌ലെയ്ഡ്: ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ട് ഒരിക്കലും ഓര്‍ക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. മത്സരത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് കൂറ്റന്‍ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതു മാത്രമല്ല കാരണം. റൂട്ടിന് തൊട്ടതെല്ലാം പിഴച്ച മത്സരമായിരുന്നു രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്.

അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ നടന്ന ഡേ-നൈറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ നാലാം ദിനം നാഭി ഭാഗത്തു പന്തുകൊണ്ട് റൂട്ടിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് എറിഞ്ഞ 42-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലാണ് സംഭവം. വേദന സഹിക്കാനാകാതെ റൂട്ട് ഗ്രൗണ്ടില്‍ കിടന്നപ്പോള്‍ ചിരിയടക്കാനാകാതെ ഓസീസ് താരങ്ങളും കമന്റേറ്റര്‍മാരും പാടുപെടുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

അതിനുശേഷം വീണ്ടും റൂട്ടിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അടിവസ്ത്രം മാറുന്നതിനിടെ റൂട്ടിന് അടുത്തേക്ക് സ്‌പൈഡര്‍ ക്യാമറ എത്തുന്നതും ക്യാമറ മാറ്റാന്‍ റൂട്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതുമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ റൂട്ട് 62 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 24 റണ്‍സ് നേടി.

The presence of mind to shoo away the spider-cam >



Joe Root is always switched on 😂#Ashes pic.twitter.com/DbRd6lmj5G