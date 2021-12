അഡ്‌ലെയ്ഡ്: ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ നാഭി ഭാഗത്ത് പന്ത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ടിന് പരിക്ക്.

അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ നടന്ന ഡേ-നൈറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് എറിഞ്ഞ 42-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് റൂട്ടിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിച്ച് നാഭിയിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

പന്ത് കൊണ്ടപാടേ റൂട്ട് നിലത്ത് വീണ് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു. താരങ്ങളും അമ്പയര്‍മാരും റൂട്ടിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. വൈകാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മെഡിക്കല്‍ സംഘവും മൈതാനത്തേക്കെത്തി.

Bit more retro commentary.

This time Bill Lawry and Rod Marsh commentating on Joe Root's unfortunate delivery.



📺 Foxsports#Ashes #ENGvAUS #JoeRoot #AshesTest pic.twitter.com/1SehWuyX5H — Jason Ford (@TheFordFactor) December 19, 2021

മിനിറ്റുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് റൂട്ടിന് എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കാനായത്. ഒടുവില്‍ താരത്തിന് ബാറ്റിങ് തുടരാന്‍ വേദന സംഹാരികള്‍ കഴിക്കേണ്ടിവരെ വന്നു.

എങ്കിലും പന്ത് തട്ടി റൂട്ട് നിലത്ത് വീണപാടേ ചിരിയടക്കാന്‍ ഓസീസ് താരങ്ങളും കമന്റേറ്റര്‍മാരും പാടുപെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Absolute scenes in the commentary box, completely losing it watching Joe Root run 😂 #Ashes pic.twitter.com/0CoJCSPTKD — 7Cricket (@7Cricket) December 19, 2021

ഇതിനു ശേഷം ബാറ്റിങ് തുടര്‍ന്ന റൂട്ട് ഷോട്ടുകള്‍ കളിക്കാനും റണ്ണെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ നാലാം ദിനത്തിലെ അവസാന പന്തില്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് തന്നെ റൂട്ടിനെ മടക്കി.

