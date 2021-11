ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് നടിയുമായ അനുഷ്‌ക ശര്‍മയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചാവിഷയം. ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജായ ബിസിസിഐ വുമണിലാണ് ഈ ട്വീറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

വനിതകളുടെ അണ്ടര്‍-19 ഏകദിന ചലഞ്ചര്‍ ട്രോഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ട്വീറ്റ്. ഇന്ത്യ ബി ടീം ക്യാപ്റ്റന്റെ പേര് അനുഷ്‌ക ശര്‍മ എന്നാണ്. ചലഞ്ചര്‍ ട്രോഫിയില്‍ അനുഷ്‌ക മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതോടെയാണ് ബിസിസിഐ

ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 88 പന്തില്‍ അഞ്ച് ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 52 റണ്‍സാണ് അനുഷ്‌ക നേടിയത്.

ഈ ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ നിരവധി ട്രോളുകളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അനുഷ്‌ക എപ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതെന്നും കോലി ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നും ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

Wait...whaaatt...🙄 so..the wife plays for BCCI women team? Isn't she only a actress 🤔