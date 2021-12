മുംബൈ: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിലെ മുഴുവന്‍ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി ചരിത്രമെഴുതിയ താരമാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് സ്പിന്നര്‍ അജാസ് പട്ടേല്‍.

റെക്കോഡിട്ട ഈ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ താരത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് മുന്‍താരങ്ങളടക്കം നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം വീരേന്ദര്‍ സെവാഗുമുണ്ടായിരുന്നു. സെവാഗിന്റെ അഭിനന്ദന ട്വീറ്റിന് അജാസ് നല്‍കിയ മറുപടി ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

'ഒരു ഇന്നിങ്‌സില്‍ 10 വിക്കറ്റുകള്‍, ഈ കളിയില്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ ഒരു ദിവസം. മുംബൈയില്‍ ജനിച്ച അജാസ് മുംബൈയില്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.' എന്നായിരുന്നു വീരുവിന്റെ ട്വീറ്റ്.

One of the most difficult things to achieve in the game. 10 wickets in an innings. A day to remember for the rest of your life, #AjazPatel . Born in Mumbai, creating history in Mumbai.

Congratulations on the historic achievement. pic.twitter.com/hdOe67COdK