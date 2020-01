സിഡ്നി: നിലവില്‍ ലോകക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരന്‍ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്. ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങില്‍ രണ്ടാമതും. ദീര്‍ഘ ഇന്നിങ്‌സുകള്‍ കളിക്കുന്നതിന് പേരുകേട്ട താരം. അതും തരക്കേടില്ലാത്ത റണ്‍റേറ്റില്‍.

എന്നാല്‍ സിഡ്‌നിയില്‍ നടക്കുന്ന ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ സ്മിത്ത് കാണികളുടെ കൈയടി വാങ്ങിയത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യത്തിനായിരുന്നു.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാംദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു റണ്ണെടുക്കാന്‍ സ്മിത്തിന് വേണ്ടിവന്നത് 45 മിനിറ്റാണ്, 39 പന്തുകളും. ഒടുവില്‍ നേരിട്ട 39-ാമത്തെ പന്തില്‍ ആദ്യ റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ സിഡ്‌നിയിലെ കാണികള്‍ അത് ശരിക്കും ആഘോഷമാക്കി. നിറഞ്ഞ കൈയടികളോടെയും ആര്‍പ്പുവിളികളോടെയുമാണ് സ്മിത്തിനെ അവര്‍ അഭിനന്ദിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്.

Probably the only time in history Steve Smith will acknowledge crowd cheers for getting off the mark 😂 #AUSvNZ pic.twitter.com/Wllk6FBDmg

അതേസമയം ആദ്യ ദിനം കളിയവസാനിക്കുമ്പോള്‍ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 283 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ഓസീസ്. 182 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് 63 റണ്‍സെടുത്ത സ്മിത്തിനെ ഗ്രാന്ദോമാണ് പുറത്താക്കിയത്. 130 റണ്‍സുമായി മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്‌നും 22 റണ്‍സുമായി മാത്യു വെയ്ഡുമാണ് ക്രീസില്‍.

ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ (45), ജോ ബേണ്‍സ് (18) എന്നിവരാണ് പുറത്തായ മറ്റു താരങ്ങള്‍.

The emperor (Steve Smith) has scored his first run at his SCG kingdom. The faithfuls celebrated as if it was a 100 @scg #scg #AUSvNZ pic.twitter.com/2RNizC0S1W