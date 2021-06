മ്യൂണിക്ക്: യൂറോ കപ്പില്‍ ജര്‍മനി - ഹംഗറി മത്സരത്തിനായി മ്യൂണിക്കിലെ അലിയാന്‍സ് അരീന സ്റ്റേഡിയം മഴവില്ലണിയും. മത്സരത്തിനായി മഴവില്‍ നിറങ്ങളുള്ള ലൈറ്റുകളാല്‍ സ്റ്റേഡിയം അലങ്കരിക്കാനാണ് മ്യൂണിക്ക് സിറ്റി കൗണ്‍സില്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ സമൂഹത്തിനെതിരായ നിയമം പാസാക്കിയ ഹംഗറി പാര്‍ലമെന്റിന്റെ നടപടിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.

മത്സര സമയത്ത് സ്റ്റേഡിയം ഇത്തരത്തില്‍ അലങ്കരിക്കാന്‍ സമ്മതമാവശ്യപ്പെട്ട് മ്യൂണിക്ക് മേയര്‍ ഡിയെറ്റര്‍ റെയ്റ്റര്‍ യുവേഫയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

ഈ മാസം 15-നാണ് ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുകളെയും ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളെയും അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ നടത്തരുതെന്ന് ഹംഗറി പാര്‍ലമെന്റ് നിയമം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

അതേസമയം യൂറോ കപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടെ വംശീയാധിക്ഷേപം ഉയര്‍ത്തുന്ന ബാനറുകള്‍ ഹംഗറി ആരാധകര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതിനെതിരേ യുവേഫ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ സമൂഹത്തിനെതിരായ ബാനറുകളായിരുന്നു ഇവ.

മാത്രമല്ല ഫ്രാന്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ കളിക്കാര്‍ മൈതാനത്ത് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹംഗറി ആരാധകര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് പ്രകടനവും നടത്തിയിരുന്നു. അസമത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധമെന്ന നിലക്കാണ് കളിക്കാര്‍ മത്സരത്തിനു മുമ്പ് മൈതാനത്ത് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Germany Hungary euro cup match to be played in rainbow-colored stadium