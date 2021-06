ബുദാപെസ്റ്റ്: പുഷ്കാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹംഗറിക്കായി ആരവുമയർത്തിയ അറുപതിനായിരത്തോളം കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കി പോർച്ചുഗീസ് നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാൾഡോ സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത് ചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ. യൂറോ കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരമായ ക്രിസ്റ്റിയാനോ അഞ്ച് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരമായും മാറി. തുടർച്ചയായി അഞ്ച് യൂറോ കപ്പുകളിലും ഗോൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യ താരവും ക്രിസ്റ്റിയാനോ തന്നെ.

യൂറോ കപ്പിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ ഫ്രഞ്ച് ഇതിഹാസം മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനിയുടെ പേരിലായിരുന്നു. ഹംഗറിക്കെതിരേ 86-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ ഈ റെക്കോഡ് മറികടന്നു. ഇതോടെ പോർച്ചുഗീസ് നായകന്റെ പേരിൽ 10 ഗോളുകളായി. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ വീണ്ടും വലകുലുക്കിയ താരം ഇതുവരെ യൂറോ കപ്പിൽ അടിച്ചത് 11 ഗോളുകളാണ്.

2004-ൽ യൂറോ കപ്പിൽ അരങ്ങേറിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ അന്ന് പോർച്ചുഗലിനെ ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ചു. ഫൈനലിൽ ഗ്രീസിനോട് തോൽക്കാനായിരുന്നു വിധി. തുടർന്ന് പോർച്ചുഗൽ 2008-ൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും 2012-ൽ സെമിഫൈനലിലും പുറത്തായി. എന്നാൽ 2016-ൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പോർച്ചുഗലിന് യൂറോ കപ്പ് നേടിക്കൊടുത്തു. അന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഫ്രാൻസിനെ വീഴ്ത്തിയായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ കിരീടനേട്ടം.

പോർച്ചുഗലിനായി ഇതുവരെ 106 ഗോളുകളാണ് ക്രിസ്റ്റിയാനോ നേടിയത്. രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോഡിലേക്ക് ഇനി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് വേണ്ടത് നാല് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ്. നിലവിൽ ഇറാനായി 109 ഗോളുകൾ നേടിയ അലി ദെയിയുടെ പേരിലാണ് ഈ റെക്കോഡ്.

