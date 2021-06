യൂറോ കപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തില്‍ ഫിന്‍ലന്‍ഡിനെ മറികടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല ഡെന്‍മാര്‍ക്കിന്. മിഡ്ഫീൽഡർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ എറിക്‌സണ്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ മത്സരത്തില്‍ മാനസികമായി തകര്‍ന്നുപോയ ടീമിന് ഫിന്‍ലന്‍ഡിനോട് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോല്‍ക്കാനായിരുന്നു വിധി. എന്നാല്‍, മത്സരത്തിലെ കേമനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ യുവേഫയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. ഗ്രൗണ്ടില്‍ മരണത്തെ തോല്‍പിച്ച എറിക്‌സനാണ് അവര്‍ മാന്‍ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

'ഫുട്‌ബോള്‍ സുന്ദരമായ ഒരു കളിയാണ്. ക്രിസ്റ്റിയന്‍ അത് സുന്ദരമായി തന്നെ കളിക്കുകയും എയ്തു. ഈ രാത്രിയിലെ കളിയിലെ കേമന്‍ ക്രിസ്റ്റ്യൻ എറിക്‌സനാണ്. അദ്ദേഹം പെട്ടന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു'-യുവേഫ അധ്യക്ഷന്‍ അലക്‌സാണ്ടര്‍ സെഫെരിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ മത്സരത്തിന്റെ പകുതി സമയത്തിന് തൊട്ടു മുന്‍പാണ് എറിക്‌സണ്‍ കുഴഞ്ഞുവീണത്. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നല്‍കി വേഗം ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകം ഭയന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളാണ് കോപ്പന്‍ഹേഗനില്‍ കടന്നുപോയത്. എറിക്‌സണ്‍ കുഴഞ്ഞുവീണതോടെ മത്സരം കുറേനേരം നിര്‍ത്തിവച്ചു. എറിക്‌സണ്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പുനരാരംഭിച്ച മത്സരത്തില്‍ ജോയല്‍ പോജാന്‍പാലോയുടെ ഹെഡ്ഡര്‍ ഗോളിലാണ് ഫിന്‍ലന്‍ഡ് ജയം നേടിയത്.

അതേസമയം ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന എറിക്‌സണ് ബോധം തെളിഞ്ഞതായി ഡാനിഷ് ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Christian Eriksen named Man of the Match by Uefa in Euro Cup Match Against Finland