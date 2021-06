കോപ്പന്‍ഹേഗന്‍: യൂറോ കപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ മൈതാനത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണ ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് താരം ക്രിസ്റ്റിയന്‍ എറിക്‌സണ് മുന്‍പ് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് താരത്തിന്റെ മുന്‍ കാര്‍ഡിയോളജിസ്റ്റ് സഞ്ജയ് ശര്‍മ.

എറിക്‌സണ്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് ടോട്ടനം ഹോട്ട്‌സ്പറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സമയത്ത് താരത്തിന്റെ കാര്‍ഡിയോളജിസ്റ്റായിരുന്നു ശര്‍മ. ടോട്ടനത്തിനായി കളിക്കുന്ന കാലയളവില്‍ താരത്തിന് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

2013-ല്‍ ടോട്ടനത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധനകളെല്ലാം തൃപ്തികരമായിരുന്നുവെന്ന് ലണ്ടന്‍ സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടറായ ശര്‍മ വ്യക്തമാക്കി.

''ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം പണ്ട് ഞങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയോ എന്നായിരുന്നു ഞാന്‍ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാന്‍ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളെല്ലാം നോക്കി, ഒന്നിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങള്‍ (ടോട്ടനം) അദ്ദേഹത്തെ സൈന്‍ ചെയ്ത ദിവസം മുതല്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കുക എന്നത് എന്റെ ജോലിയായിരുന്നു. 2019 വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധനകളെല്ലാം സാധാരണ നിലയിലുള്ളവയായിരുന്നു. ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കത് ഉറപ്പ് പറയാന്‍ സാധിക്കും. കാരണം ഞാനാണ് പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തിയത്.'' - ദ മെയ്‌ലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മൈതാനത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണ ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് താരം ക്രിസ്റ്റിയന്‍ എറിക്‌സണെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി മൈതാനത്തുവെച്ചു തന്നെ കാര്‍ഡിയാക് മസാജിന് വിധേയനാക്കിയിരുന്നതായി ടീം ഡോക്ടര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും മുമ്പ് എറിക്‌സണ്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നതായും ടീം ഡോക്ടര്‍ മോര്‍ട്ടന്‍ ബോസെന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മത്സരത്തിനു ശേഷം നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ടീം ഡോക്ടര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മൈതാനത്ത് വീണുകിടന്ന എറിക്‌സണ് അടുത്തെത്തുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസവും പള്‍സും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മോര്‍ട്ടന്‍ ബോസെന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ശനിയാഴ്ച ഫിന്‍ലാന്‍ഡിനെതിരായ മത്സരം 42 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. എതിര്‍ ഹാഫിലെ ത്രോയില്‍ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ ഡാനിഷ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ എറിക്സന്‍ ആടിയുലഞ്ഞ് നിലത്തേക്ക് വീണു. പന്ത് എറിക്സന്റെ കാലുകളില്‍ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും വീഡിയോകളില്‍ കാണാം.

അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹതാരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഫിന്‍ലന്‍ഡ് താരങ്ങള്‍ അപകടം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റഫറിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി. കളി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആന്റണി ടെയ്ലര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വൈദ്യസംഘത്തെ വിളിച്ച് അടിയന്തര ശുശ്രൂഷ നല്‍കി. ഡാനിഷ് താരങ്ങള്‍ എറിക്സന് ചുറ്റും നിന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തോടെ കാണികളും നടുക്കത്തിലായി. 15 മിനിറ്റോളം ശുശ്രൂഷ നല്‍കിയ ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

തുടര്‍ന്ന് താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് യുവേഫ അറിയിച്ചു. മത്സരം റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിപ്പ് വന്നെങ്കിലും ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങളുടെ അഭ്യര്‍ഥനയെ തുടര്‍ന്ന് മത്സരം പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മണിക്കൂര്‍ 45 മിനിറ്റുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചത്.

