കല്യാശേരി: സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികോത്സവത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ, മത്സരവേദിയായ കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാല സിന്തറ്റിക്ക് ട്രാക്കിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതില്‍ അമാന്തം.

വേദിയുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വാര്‍ത്തവന്നതോടെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തോട് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ നിര്‍ദേശത്തെത്തുടര്‍ന്ന് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഫീല്‍ഡിലെ കാടുകള്‍ വെട്ടിത്തെളിച്ചെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളില്‍ വെള്ളംനനച്ച്, മരുന്നുതളിച്ച്, വളംചേര്‍ത്ത് പച്ചപ്പ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇനിയും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഏഴരക്കോടിയോളം ചെലവിട്ട് നിര്‍മിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെ സംരക്ഷണകാര്യത്തില്‍ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചവരുത്തുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം. ഇതോടൊപ്പം ട്രാക്കിന്റെ പവലിയനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിലെ ശൗചാലയങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും പരിതാപകരമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്തിയ സര്‍വകലാശാലാ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍ എം.കെ.രാധാകൃഷ്ണന്‍, എന്‍ജിനീയര്‍ കെ.വി.വിനോദ് എന്നിവര്‍ പവലിയന്‍ വിശ്രമമുറികളും അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. എല്ലാവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, സര്‍വകലാശാല ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല സര്‍വകലാശാലാ കായികവിഭാഗം മേധാവി ഡോ. അനില്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ ഏറ്റെടുത്തില്ല. ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പ്രയാസമുണ്ടെന്നുകാണിച്ച് സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് കത്തുനല്‍കിയതായി അനില്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

