കണ്ണൂര്‍: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളില്‍ കായികപരിശീലനം നിലച്ചുപോകുന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി വന്‍ പദ്ധതി വരുന്നു. മാസം 6000 രൂപ സഹായധനം നല്‍കുന്ന പരിപാടി സ്‌പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് പ്രാദേശിക കായിക കളരികളും ക്ലബ്ബുകളും സ്‌കൂള്‍ കായികപരിശീലന പരിപാടികളും നിലച്ചുപോകുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് സഹായം. ചാമ്പ്യന്‍ സ്‌കൂളായ കോതമംഗലം സെയ്ന്റ് ജോര്‍ജ് പോലുള്ള വമ്പന്‍ സംഘങ്ങള്‍ പോലും ഈ വര്‍ഷം സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ മേളയ്ക്ക് എത്താത്തത് പരിശീലനത്തിനുള്ള വലിയ ചെലവ് താങ്ങാന്‍ കഴിയാത്തതുമൂലമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

താരങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ സഹായകമായ രീതിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. സ്‌പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ നടത്തുന്ന മികവ് പരിശോധനാ കളരിയില്‍ നിശ്ചിത നിലവാരം പുലര്‍ ത്തുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാല്‍ സഹായം അനുവദിക്കും. താരത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പരിശീലനം നടത്താം.

പരിശീലനച്ചെലവ് എത്ര

താരത്തിന് ദിവസം 200 രൂപയുടെ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് സ്പോര്‍ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. 150 രൂപയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വേണം.

മികച്ച ഷൂസ്, ജഴ്സി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വര്‍ഷം 6000 രൂപയെങ്കിലും വേണം.

ശാരീരികക്ഷമത മെച്ചമാക്കാന്‍ ജിംനേഷ്യം അടക്കമുള്ളവ വേണം. ഇതിന്റെ ഫീസ് മാസം ശരാശരി 500 രൂപ.

കായികോപകരണങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കാന്‍ സ്‌കൂളിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ അതിനുള്ള പണം. ഹൈജമ്പിനുള്ള ഫോംബെഡിന് 2.50 ലക്ഷം വരെ വരാം.

വര്‍ഷം 65,000 രൂപ വരെ കുട്ടിയൊന്നിന് വര്‍ഷം ചെലവ് വരാം.

താരങ്ങളുടെ വിഷമം പരിഗണിക്കും

സ്‌പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ സഹായപദ്ധതി പരിഗണനയിലാണ്. അന്തിമരൂപമാകുമ്പോള്‍ അറിയിക്കാം. എന്റെ അക്കാദമി പോലും നിലവില്‍ കടത്തിലാണ് പോകുന്നത്. മികവ് കാട്ടുന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം കിട്ടുമ്പോള്‍ അത് പ്രാദേശിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് കുതിപ്പാകും. - മേഴ്സിക്കുട്ടന്‍ സ്‌പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ്

