കൊച്ചി: അറുപത്തിമൂന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായിക മേളയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ കോതമംഗലം സെന്റ് ജോര്‍ജില്‍ നിന്ന് ഒരു കായികതാരം പോലും ഇത്തവണ മത്സരിക്കാനില്ല.

10 വര്‍ഷം സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒമ്പത് തവണ ദേശീയ തലത്തിലും ചാമ്പ്യന്‍മാരായ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് ഇത്തവണ ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് റവന്യു ജില്ലാ കായിക മേളയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ജൂനിയര്‍ വിഭാഗം 100 മീറ്ററില്‍ യോഗ്യത നേടിയ അനന്തു രാജ് മത്സരത്തിന് എത്തിയതുമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ 10 സ്വര്‍ണമുള്‍പ്പെടെ 25 മെഡലുകളുമായി 81 പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ടീമിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ.

സ്‌കൂളിലെ കായികാധ്യാപകന്‍ രാജു പോള്‍ കഴിഞ്ഞ കായികമേളയോടെ വിരമിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സെന്റ് ജോര്‍ജ് കേരളത്തിന്റെ കായികഭൂപടത്തില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കിരീട നേട്ടത്തോടെ പരിശീലകന്‍ രാജു പോളിനെ യാത്ര അയക്കാന്‍ പ്രിയ ശിഷ്യര്‍ക്കായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ അതേ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് കായികമേളയ്ക്ക് ഒരു താരംപോലുമില്ല.

സ്‌കൂളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്‌കൂളിലെ മുന്‍ പരിശീലകന്‍ രാജു പോള്‍ പറയുന്നു. സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയിലെ പതിവുകാഴ്ചയായിരുന്നു കോതമംഗലം സെന്റ് ജോര്‍ജിലെ മൊട്ടക്കൂട്ടം. ഇത്തവണ ആ കാഴ്ചയുണ്ടാകില്ല.

