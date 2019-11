കണ്ണൂര്‍: കണ്ടപാടേ തോമസ് മാഷ് തന്റെ കൊമ്പന്‍ മീശയൊന്ന് പിരിച്ചു. അത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നാലെ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതുമൊത്തം സംസ്ഥാന, ദേശീയ സ്‌കൂള്‍ കായികമേളകളിലെ മോശം പ്രവണതകളെ കുറിച്ചും.

എന്തെല്ലാം പരിശോധനകളുണ്ടെങ്കിലും പ്രായത്തട്ടിപ്പും മരുന്നടിയും ഇത്തരം മേളകളില്‍ വ്യാപകമാണെന്ന് ശബ്ദം കനപ്പിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞു തോമസ് മാഷ്. സ്‌കൂളുകള്‍ക്കുള്ള പ്രൈസ് മണിയും മറ്റും വര്‍ധിച്ചതോടെ എന്ത് കൃത്രിമം കാണിച്ചും ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് പിടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് പലര്‍ക്കും ഉള്ളത്. ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നത് കഴിവുള്ള, കള്ളത്തരം കാണിക്കാനറിയാത്ത കുട്ടികളാണ്.

മണിപ്പൂരി താരങ്ങളെ വ്യാപകമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മണിപ്പൂരുകാര്‍ വരുന്നതില്‍ തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ വയസു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കണം. സംസ്ഥാന മീറ്റിലും ദേശീയ മീറ്റുകളിലും പ്രായത്തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമാണ്. ഇത്തരം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കാനും ഇപ്പോള്‍ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. സബ്ജൂനിയര്‍ തലത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രായത്തട്ടിപ്പുകള്‍ ഏറെ വ്യാപകം.

കേരളത്തിലെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നത്. നന്നായി വളര്‍ന്നുവരുന്ന കേരളത്തിലെ കുട്ടികള്‍ ഇക്കാരണത്താലൊക്കെ ഒന്നുമല്ലാതായിപ്പോകുകയാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ കായിക മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ തലത്തില്‍ കേരളം ഇപ്പോള്‍ പിന്നാക്കം പോകുന്നതിന്റെ കാരണം തേടി മറ്റെങ്ങും പോകേണ്ട. ഈ പ്രവണത ഒട്ടും നന്നല്ല അത് അവസാനിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം, മാഷിന്റെ ശബ്ദം ഒന്നുകൂടി കനത്തു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഗുണ്ടൂര്‍ ദേശീയ മീറ്റില്‍ തന്നെ അത്‌ലറ്റിക്സില്‍ കേരളത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഹരിയാണ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ 35 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ 22 വട്ടം ജേതാക്കളായ കേരളത്തിന്റെ ഗതികേട് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. തമിഴ്നാടിനൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിടുകയായിരുന്നു നമ്മള്‍.

ദേശീയ മീറ്റിനു ശേഷം വിവിധ തട്ടിപ്പുകളുടെ പേരില്‍ തൊണ്ണൂറിലേറെ താരങ്ങളെയാണ് അസോസിയേഷന്‍ ഡീബാര്‍ ചെയ്തത്. പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഡോക്ടറെ പരിശീലകരെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് നേരിടുന്ന അവസ്ഥ വരേയുണ്ടായി. ആ കുട്ടികളെല്ലാം മീറ്റില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഡീബാര്‍ നടപടി.

സ്വന്തം പ്രായത്തില്‍ കുട്ടികളെ മത്സരിപ്പിച്ചാല്‍ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ എന്നല്ല എവിടത്തെയും കായികരംഗം വളരൂ അല്ലെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ തളരുകയേയുള്ളൂ- തോമസ് മാഷ് പറഞ്ഞുനിര്‍ത്തി.

