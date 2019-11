'ഞങ്ങള്‍ എന്തു ചെയ്യാനാണ് ചേച്ചീ.. സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില് മെഡല്‍ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായി ഒരു നാട് പറയാനില്ലാത്തവനാണ് ഞാന്‍. അച്ഛന്റെ കുടുംബക്കാര്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്. 15 വര്‍ഷത്തോളം തെരുവോരത്ത് ടെന്റു കെട്ടി നാടോടികളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. അന്ന് ഞാന്‍ ജനിച്ചിട്ടുപോലുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും തമിഴനെന്നും നാടോടിയെന്നുമുള്ള പരിഹാസ വിളിയാണ് ബാക്കി.' സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികോത്സവത്തില്‍ ജൂനിയര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ നടത്തത്തില്‍ വെള്ളി നേടിയ മുത്തുരാജിന്റെ വാക്കുകളില്‍ നിരാശ മാത്രം.

ചേട്ടന്‍ ശിവന് മിലിട്ടറിയില്‍ ജോലി ലഭിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്‍ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്നും തെളിയിക്കേണ്ടതിന്റെ നിസഹായാവസ്ഥ മുത്തുരാജ് അറിഞ്ഞത്. വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ കമ്യൂണിറ്റി, നേറ്റിവിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകള്‍ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എസ്.എസ്.എല്‍.സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ എഴുതിയ ജാതിപ്പേരില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാനാവില്ലെന്നും അയല്‍വാസികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രമെങ്കിലും വേണമെന്നും വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ നിന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ശിവന്റെ ജോലിയും ത്രിശങ്കുവിലായി.

കാസര്‍കോടിന്റേയും കണ്ണൂരിന്റേയും അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള കാങ്കോല്‍ ചീമേനിയിലാണ് മുത്തുരാജും 25 പേരോളനമുള്ള ബന്ധുക്കളും താമസിക്കുന്നത്. പണ്ട് ടെന്റ് കെട്ടി കൂട്ടമായി താമസിച്ചിടത്ത് ഇപ്പോള്‍ വീടുകളായി. അച്ഛന്‍ ശേഖരന് കുടംബ വേരുകള്‍ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. തമിഴ്നാട്ടില്‍ എവിടെയോ ആണെന്ന് മാത്രമറിയാം. കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന നാടോടിക്കൂട്ടത്തില്‍ ശേഖരന്റെ അമ്മയുമുണ്ടായിരുന്നു. ചിറക്കലിലാണ് ശേഖരനെ പ്രസവിച്ചത്. പിന്നീട് നാടോടിയെപ്പോലെ ജീവിച്ചു. അതിനിടയില്‍ ചിറക്കലില്‍ നിന്നുതന്നെ വല്ലിയെ ജീവിതപങ്കാളിയാക്കി കൂടെക്കൂട്ടി. വല്ലിയുമായി കാങ്കോലിലെത്തിയ ശേഖരന്‍ അവിടെ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടയില്‍ വല്ലി ആറു കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കി. അതില്‍ നാലാമനാണ് മുത്തുരാജ്. ശിവനും മൂര്‍ത്തിയും മുത്തുവും മൂത്തസഹോദരങ്ങള്‍. താഴെ മനുവും കൃഷ്ണപ്രിയയും. ആറു പേരും സ്പോര്‍ട്സില്‍ താത്പര്യമുള്ളവരാണെന്നതാണ് ഒരു കൗതുകം. ക്രോസ് കണ്‍ട്രിയിലും 3000 മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തില്‍ മത്സരിച്ച താരമാണ് ശിവന്‍. പ്ലസ്റ്റ് റ്റുവിന് പഠിക്കുന്ന മൂര്‍ത്തി സംസ്ഥാന മീറ്റില്‍ അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ നടത്തത്തില്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നു. പ്ലസ് വണ്ണുകാരന്‍ മുത്തുവിന് ഇഷ്ടം ഫുട്ബോളിനോടാണ്. കാസര്‍കോട് ജില്ലാ ടീമംഗമാണ് മുത്തു. ഏഴാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന അനിയന്‍ മനുവിന്റെ അഭ്യാസം മുഴുവന്‍ സൈക്കിളിലാണ്.

അഞ്ച് വര്‍ഷമായി സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്ന മുത്തുരാജിന്റെ ആദ്യ മെഡലാണിത്. കഴിഞ്ഞ മീറ്റില്‍ രണ്ടാമതെത്തിയെങ്കിലും ഫൗളിനെ തുടര്‍ന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ മുത്തുരാജ് ആ കണ്ണീരൊപ്പി. ചീമേനിയിലെ കായികാധ്യപകനായ കരുണാകരനാണ് മുത്തുരാജിന്റെ ആദ്യ പരിശീലകന്‍. പിന്നീട് ഹോസ്റ്റല്‍ സൗകര്യവും പരിശീലിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗകര്യവും നോക്കി മുത്തുരാജിനെ എളവായൂര്‍ സി.എച്ച്്.എം.എച്ച്.എസ്.എസിലെ കോച്ച് ശ്രീശന്‍ മാഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു കരുണാകരന്‍. ഒടുവില്‍ കണ്ണൂരില്‍, സ്വന്തം നാട്ടില്‍ തന്നെ മീറ്റിലെ ആദ്യ മെഡല്‍.

