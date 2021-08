ഒളിമ്പിക്‌സ് ട്രാക്ക് ആന്റ് ഫീല്‍ഡില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡല്‍ എന്ന ചരിത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഡിസ്‌കസ് ത്രോയില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ കമല്‍പ്രീത് കൗര്‍ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ ഫൈനലില്‍ ആറാം സ്ഥാനംകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ എറിഞ്ഞ ദൂരം പോലും ഫൈനലില്‍ പിന്നിടാന്‍ പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ള താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇതിന് പിന്നാലെ കമല്‍പ്രീതിന്റെ തോളില്‍ ഒട്ടിച്ച പര്‍പ്പിള്‍ നിറത്തിലുള്ള ടേപ്പ് ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. രണ്ടു പര്‍പ്പിള്‍ ടേപ്പുകളാണ് താരം ഫൈനലിനറങ്ങുമ്പോള്‍ ഒട്ടിച്ചത്. അത് എന്തിനായിരുന്നു?

അത്‌ലറ്റുകള്‍ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടേപ്പുകള്‍. അത് ഫാഷന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. പേശികളിലെ കുറയ്ക്കാനും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുമാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കിനേസിയോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ടേപ്പുകള്‍ തുണി കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ചവയാണ്.

