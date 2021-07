ചൈനയിലെ നിങ്ബോ നഗരത്തിനടുത്തുള്ള യാങ്ജിയാനോങ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു 21-കാരി പെണ്‍കുട്ടി അസുഖ ബാധിതയായ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്‍കിയ വാക്ക് പാലിക്കാനാണ് ടോക്യോയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്.

ശനിയാഴ്ച ടോക്യോയിലെ അസാക ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചില്‍ അവളുടെ എയര്‍ റൈഫിളില്‍ നിന്നുള്ള അവസാന വെടിയുണ്ടയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ അവള്‍ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒരുനിമിഷം കണ്ണുകള്‍ ഇറുക്കിയടച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് നല്‍കിയ വാക്ക് പാലിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തില്‍.

ആ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പേര് യാങ് ക്വിയാന്‍, ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ആദ്യ സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ ജേതാവ്. വെറുമൊരു സ്വര്‍ണ നേട്ടം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത്. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ റൈഫിളില്‍ 251.8 പോയന്റോടെ ഒളിമ്പിക് റെക്കോഡും സ്വന്തമാക്കിയാണ് യാങ് തന്റെ അമ്മയ്ക്കരികിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ബെയ്ജിങ്ങിലെ സിങ്ഹ്വ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ എകണോമിക്സ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിന് ചേര്‍ന്ന് അഞ്ചു മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് യാങ്ങിനെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അമ്മ അസുഖ ബാധിതയാണെന്ന് അവള്‍ അറിയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തന്നെ പരിചരിക്കാനായി പഠനവും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൂട്ടിങ് കരിയറും ഉപേക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങിയ യാങ്ങിനോട് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമായിരുന്നു; ''അഞ്ചു നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ആ ചുവന്ന പതാക ഒളിമ്പിക് വേദിയില്‍ ഉയര്‍ന്നു പറക്കുന്നത് കാണണം. അതാണ് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന്.''

അന്ന് യാങ് അമ്മയ്ക്ക് നല്‍കിയ വാക്കാണ് മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ടോക്യോയില്‍ പാലിക്കപ്പെട്ടത്.

റഷ്യയുടെ അനസ്താസിയ ഗലാഷിന (251.1) ഉയര്‍ത്തിയ കടുത്ത വെല്ലുവിളി മറികടന്നാണ് അവള്‍ ടോക്യോയിലെ ആദ്യ സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ ജേത്രിയായത്. അനസ്താസിയയുടെ അവസാന ഷോട്ട് 8.9 പോയന്റില്‍ ഒതുങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്റെ അവസാന ഷോട്ടില്‍ 9.8 പോയന്റ് സ്വന്തമാക്കിയായിരുന്നു യാങ്ങിന്റെ നേട്ടം.

2011-ല്‍ തന്റെ 11-ാം വയസിലാണ് യാങ് ഷൂട്ടിങ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ബോ സ്പോര്‍ട് സ്‌കൂളിലെ ഷൂട്ടിങ് പരിശീലകന്‍ യു ലിഹ്വയാണ് കുഞ്ഞ് യാങ്ങിലെ കഴിവുകള്‍ കണ്ടുപിടിച്ച് അവള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കിയത്. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ യാങ് വിവിധ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനാരംഭിച്ചു. പിന്നീട് 2019-ല്‍ ദോഹയില്‍ നടന്ന ഏഷ്യന്‍ ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ സ്വര്‍ണം കരസ്ഥമാക്കിയതോടെയാണ് യാങ്ങിലെ ഷൂട്ടറുടെ കൃത്യത ലോകം മനസിലാക്കുന്നത്.

പിന്നീട് ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെയാണ് കോവിഡ് എന്ന വില്ലന്‍ യാങ്ങിനും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളും മറ്റുമായി മാസങ്ങളോളം വീടിനുള്ളില്‍ ഒതുങ്ങിപ്പോയ അവള്‍ കൂടുതല്‍ കരുത്താര്‍ജിച്ചാണ് ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ആ 21-കാരി അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

