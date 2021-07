ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ മൂന്നു സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ നേടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, സ്ത്രീകള്‍ തലമുടി ഒന്നു ചെറുതാക്കി വെട്ടിയാല്‍ അതു പ്രശ്‌നമാണ്. ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സ് അമ്പെയ്ത്തില്‍ താരമായ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആന്‍ സാനിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പുരുഷന്‍മാരുടെ സംരക്ഷണം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സംഘം സാമൂഹിക വിരുദ്ധരാണ് ആന്‍ സാനിനെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പരിഹസിച്ചത്.

ആന്‍ സാന്‍ ഒളിമ്പിക് മെഡലിലേക്ക് അമ്പെയ്യുന്ന വീഡിയോക്ക് താഴെയായിരുന്നു ഇവരുടെ പരിഹാസം. ഇരുപതുകാരി ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ നേടിയ മെഡല്‍ തിരിച്ചടുക്കണം എന്നുവരെ പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു ഈ ഒരു കൂട്ടം ആണുങ്ങള്‍. ആന്‍ സാന്‍ പുരുഷന്‍മാരെ വെറുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെത്രേ.

രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ നിമയങ്ങള്‍ക്കെതിരേ തലമുടി വെട്ടി ഫെമിനിസ്റ്റ് സംഘടനകള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആന്‍ സാന്നിനെതിരായ ഈ സൈബര്‍ ആക്രമണം. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായിട്ടാണ് താന്‍ തലമുടി വെട്ടിയതെന്ന് കൊറിയന്‍ താരം ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ടോക്യോയില്‍ വനിതാ ടീം, മികസ്ഡ് ടീം, വനിതാ സിംഗിള്‍സ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ആന്‍ സാന്‍ സ്വര്‍ണത്തിലേക്ക് അമ്പെയ്തത്. ലോക ഒന്നാം റാങ്കുകാരിയായ ഇന്ത്യന്‍ താരം ദീപികാ കുമാരിയും കൊറിയന്‍ താരത്തിന് മുന്നില്‍ വീണവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

S. Korean men are demanding the Korean Archery Association to take back the gold medals from Olympic record-breaking archer An San, alleging that “she's a short-haired feminist.”



And it's only the most recent episode in a barrage of mounting anti-feminist backlash here.



Thread. pic.twitter.com/vvSmeHZ068