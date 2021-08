വീണിടത്ത് നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചവരുടെ കഥയില്‍ ഇനി നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് അത്‌ലറ്റ് സിഫാന്‍ ഹസ്സന്റെ പേരും. ടോക്യോ ഒളിമ്പിക് വേദിയില്‍ 1500 മീറ്റര്‍ ഹീറ്റ്‌സില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ട്രാക്കില്‍ വീണ സിഫാന്‍ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുതിച്ചത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക്.

സിഫാനിക്ക് മുന്നിലുള്ള കെനിയന്‍ അത്‌ലറ്റ് എഡിന ജെബിറ്റോക് ആണ് ആദ്യം ട്രാക്കില്‍ വീണത്. എഡിനയുടെ ശരീരത്തില്‍ തട്ടി സിഫാനയും താഴെ വീണു. എന്നാല്‍ വിട്ടു കൊടുക്കാന്‍ ഡച്ച് താരം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ശരവേഗത്തില്‍ എഴുന്നേറ്റ് ഓട്ടത്തില്‍ താളം വീണ്ടെടുത്തു. ഒടുവില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ജെസീക്ക ഹള്ളിനേയും അമേരിക്കയുടെ എലിനര്‍ പ്യൂരിയറേയും മറികടന്ന് ഒന്നാമതെത്തി.. ഹീറ്റ്‌സ് രണ്ടില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് സെമി ഫൈനല്‍ യോഗ്യതയും നേടി.

1500 മീറ്റര്‍ പിന്നിടാന്‍ നാല് മിനിറ്റും 05.17 സെക്കന്റുമാണ് ഡച്ച് താരം എടുത്ത സമയം. 5000 മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തിലും മത്സരിക്കുന്ന താരം ടോക്യോയില്‍ ഇന്ന് രാത്രി ആദ്യ സ്വര്‍ണത്തിനായി ട്രാക്കിലിറങ്ങും. എത്യോപ്യന്‍ വംശജയായ സിഫാന്‍ 2019 ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ 1500 മീറ്ററിലും 10,000 മീറ്ററിലും സ്വര്‍ണം നേടിയ താരമാണ്.

