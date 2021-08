ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സിങ് താരം ലവ്ലിന ബോര്‍ഗോഹെയ്ന്‍ ടോക്യോയില്‍ നിന്ന് ഒളിമ്പിക് മെഡലുമായി വീട്ടിലേക്ക് ചളി നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ നടന്ന് വരേണ്ട അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ലവ്‌ലിനയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി.

ലവ്‌ലിന ടോക്യോയില്‍ മെഡലുറപ്പിച്ചതോടെ അധികൃതര്‍ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി നന്നാക്കാന്‍ ഓടി. രാത്രിയിലും പണിയെടുത്ത് 3.5 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡ് അവര്‍ ടാര്‍ ചെയ്തു. റോഡ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഒരു മെഡല്‍ വേണ്ടി വന്നു എന്നു ചുരുക്കം.

ആസാമിലെ ഗോല്‍ഗറ്റ് ജില്ലയിലെ ബരോമുഖിയയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സിങ് താരത്തിന്റെ വീട്. ലവ്‌ലിനയുടെ നാട്ടില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ 2000-ത്തോളം റോഡുകളുണ്ട്. എല്ലാം മഴ പെയ്താല്‍ ചെളി നിറയുന്ന മണ്‍റോഡുകള്‍. കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആരും ഇതുവരെ മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടില്ല.

Road After Medal#LovlinaBorgohain village get metalled road. Long pending road work started only after she assured medal in Tokyo.



This is a reason why we lack in sports. Attention comes only after the medal, largely authorities fail to strengthen system at grassroots level... pic.twitter.com/2HoIjEwSSX